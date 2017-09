Brent (9) uit Dieren overleden na gevecht van 1762 dagen

O'G3NE maakt indruk tijdens her­den­kings­con­cert in Arnhem

15 september ARNHEM - Het Gelders Orkest, vuurwerk, een enorm scherm met haarscherp beeld op de John Frostbrug en een puik optreden van O'G3NE. Dat was de vierde editie van Bridge to Liberation in een notendop. ,,Dit kan alleen in Arnhem. Dit zie je nergens in de wereld’’, aldus Klarendaller Giovanni de Koning (20).