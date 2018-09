Britse Afghanistan-veteraan eert Arnhem-veteraan Des Page met een laatste Airborne Wandeltocht

Meer kinderen op zwemles in Arnhem

11:19 ARNHEM - Het aantal kinderen dat zwemles volgt in Arnhem is gestegen. 1200 kinderen in Arnhem zijn afgelopen week weer gestart met zwemlessen voor diploma A, B of C. 800 in zwembad De Grote Koppelen en 400 in zwembad Valkenhuizen. Dat zijn 200 meer kinderen dan vorig jaar.