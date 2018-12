Britse para springt af met urn van overleden Arnhem-veteraan

Dat meldt de Britse krant Melton Times onder de kop ‘Melton war hero’s ashes to be parachuted into Arnhem battlefield'. Collier bezocht de herdenkingen van Operatie Market Garden jaarlijks onder begeleiding van Dave Petfield, lid van de Arnhem 1944 Fellowship , een organisatie die de nagedachtenis van de Slag om Arnhem levend wil houden. De leden daarvan worden jaarlijks ontvangen in een tent tijdens de paradroppings op de Ginkelse Heide bij Ede.

Eresprong

Petfield vertelt dat het de bedoeling is om de eresprong te laten maken door een parachutist van de 156 Parachute Battalion, waarvan Collier deel uitmaakte. Hij is nog met de familie in gesprek over de vraag waar de as zal worden uitgestrooid na de sprong. is 95 jaar geworden

De in Burton upon Trent in Engeland geboren Collier nam vrijwillig dienst in het Britse leger. Hij vocht als parachutist in Caen tijdens D Day en later tijdens de Slag om Arnhem. Collier verzandde tijdens de gevechten in september 1944 met een maat in de bossen bij Oosterbeek. Hij stak een oudere Duitser dood met een mes die naar hem later bleek slechts een ongeladen geweer bij zich had. Hij werd verteerd door schuldgevoelens over wat hij zelf als 'moord’ zag. Vaak uitte dat zich in nachtmerries.