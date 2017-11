Broer slaat groot alarm: 'Daniël is van de aardbodem verdwenen'

ARNHEM /WESTERVOORT - Ruim vier weken is Daniël Wolf (41) vermist. Hij zou zondag 16 oktober naar zijn tante in Westervoort. Daar is hij nooit gearriveerd. Zijn broer Martijn slaat groot alarm.

,,Al laat hij maar weten dat hij niet gevonden wil worden. Dan heeft de familie in ieder geval de zekerheid dat hij nog leeft.’’ Broer Martijn vreest dat iemand Daniël Wolf iets ernstigs heeft aangedaan of dat hij verdwenen is.

Eind september heeft Martijn zijn broer voor het laatste gezien. ,,Hij ging met mij en mijn kinderen mee naar een subtropisch zwemparadijs. Er was niets aan hem te merken. Hij speelde zoals altijd de perfecte oom voor zijn neefjes'', vertelt Martijn.

Problemen

Zijn broer heeft het niet makkelijk. Hij heeft regelmatig psychische problemen en suïcidaal gedrag ligt soms op de loer. Een week na het zwemmen kondigt hij in een telefoongesprek aan dat hij gaat logeren bij zijn tante in Westervoort. ,,We zijn geboren en getogen in Westervoort. In de omgeving Arnhem hebben we veel familie en vrienden wonen. Hij logeerde vaak bij zijn tante'', vertelt Martijn over zijn laatste gesprek met Daniël.

Hij kwam echter niet opdagen bij zijn tante. Via Facebook Messenger berichtte Daniël zijn tante dat hij tijdens een herfststorm een tak op zijn hoofd had gehad. Hij zou zondag 16 oktober komen. ,,Of het een verzinsel is weet ik niet. Hij hangt wel vaker onzinverhalen op. Zo weet ik nog steeds niet waar hij woont. Op de laatste twee adressen in Den Haag bleek hij niet meer te wonen of nooit gewoond te hebben’’, aldus Martijn.

Laatste teken

Het messenger-bericht was zijn laatste teken van leven. De familie heeft van alles geprobeerd om met Daniël in contact te komen. Hij reageert op niets. Ook Arnhemse vrienden en kennissen die hij kent uit de tijd dat hij aan de Amsterdamseweg woonde krijgen geen contact met hem.

De familie houdt rekening met nog een scenario. ,,Hij heeft vorig jaar mogelijk als drugskoerier gewerkt voor een kennis. Dat transport is onderschept. Die kennis van hem is later opgepakt. Hoe het precies zit heeft hij nooit verteld, maar misschien is hij ondergedoken omdat Daniël bang is voor een afrekening in het drugscircuit’’, vertelt Martijn, die eraan toevoegt dat zijn broer geen drugsverslaafde is.

Politie

Twee weken geleden heeft Martijn de politie op de hoogte gebracht van de vermissing. ,,Hij is wel eens vaker twee weken verdwenen, maar daarna nam hij altijd contact met ons op. De politie zal binnenkort zijn telefoongegevens en pingedrag natrekken. Tot die tijd blijven we in onzekerheid’’, zegt Martijn.