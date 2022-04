Broers circus Renz ontkennen zware mishandeling: ‘Ze zijn totaal verrast over hun arrestatie in Arnhem’

Update en video Politie onderzoekt woning­brand en overleden persoon in Arnhem: ‘Houden met alle scenario's rekening’

ARNHEM - Bij een woningbrand aan de Goudwindestraat in Arnhem is dinsdagavond in het huis een overleden persoon gevonden. De melding van de brand kwam dinsdagavond rond 23.00 uur binnen bij de brandweer, die vervolgens het vuur in de woning heeft geblust. Daar troffen zij het slachtoffer aan, maar hulp mocht niet meer baten.

12:03