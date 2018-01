Bronbeek wil slavernijverleden tonen en uitgroeien tot koloniaal museum

Dat zegt Michiel Christiaan Dulfer, de commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. Het museum was tot nu toe hoofdzakelijk gericht op de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië. ,,We willen de blik verruimen naar de koloniale geschiedenis van Nederland in het westen van de wereld'', stelt Dulfer. ,,Dat betekent dat we volop aandacht zullen besteden aan het slavernijverleden.''

Dulfer erkent volmondig dat de ambities van het museum bijzonder ver gaan en dat alles wat er gebeurt straks onder een nationaal en internationaal vergrootglas zal komen te liggen.

Spraakmakende exposities

Specialisten zullen de plannen de komende tijd uitwerken, in nauwe samenwerking met andere instellingen, waaronder het Rijksmuseum en het Tropenmuseum. ,,Alles zal erop gericht moeten zijn om een eerlijk verhaal te vertellen'', zegt Dulfer. Hij rekent erop dat Bronbeek met de ommezwaai het middelpunt kan worden van spraakmakende exposities. Museum Bronbeek trok vorig jaar 44.000 bezoekers. Dat aantal moet in 2020 zeker tot 60.000 gestegen zijn, zo laat hij weten.

In december ondervroeg het Historisch Nieuwsblad 120 deskundigen over de wenselijkheid van de komst van een koloniaal historisch museum. 63 procent vond dat zo'n museum nodig is.

Slavernijmuseum