Buitenlandse diesel mag wél Arnhemse milieuzone in

Leisink (D66) wil niet nog een termijn als wethouder in Arnhem

12:43 ARNHEM - Martijn Leisink van D66 is niet beschikbaar voor een derde termijn als wethouder in Arnhem. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. Al bij zijn aantreden als wethouder in 2010 had hij het voornemen niet meer dan twee keer vier jaar vol te maken, schrijft hij. Die zitten er nu op.