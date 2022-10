Burenruzie blokkeert bouw tunnel bij ‘levensgevaarlijke’ spoorwegovergang Rheden

Rabobank opent nieuw kantoor in Arnhem en stoot twee oude vestigin­gen in stad af

ARNHEM - De Rabobank opent op 7 november een nieuw kantoor aan de Velperweg 37 in Arnhem. Twee dagen daarvoor sluit de bank twee oude vestigingen. Het gaat om het kantoor aan het Willemsplein 6 in het centrum van Arnhem en aan de mr D.U. Stikkerstraat bij het bedrijventerrein Gelderse Poort in Arnhem-Zuid.

