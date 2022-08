Burgemeester Marcouch sloot dit jaar al meer Arnhemse drugspanden dan in heel 2021

Zomercam­ping geeft ouderen met dementie weer even het vakantiege­voel: ‘Je ziet ze stralen’

Een midweekje naar de zon of een weekendje kamperen. In de zomerperiode is het voor veel Nederlanders vanzelfsprekend om op vakantie te gaan. Maar voor ouderen is dat niet zo, zeker niet als ze zorgafhankelijk zijn. Bij verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen hebben ze een manier gevonden om ouderen toch het vakantiegevoel te bezorgen.

