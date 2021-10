Burgemeester Wuhan is verdrietig: Arnhem verbrak stedenband door ‘geruchten en leugens’

column rob berends Requiem voor de stedenband: we hoeven geen valse vriend­schap­pen te onderhou­den, we redden ons wel zonder

25 juli Ik was glad vergeten dat er nog gemeentes in Nederland waren met stedenbanden. De Arnhemse gemeenteraad verbrak woensdagavond de banden met Wuhan in China. Het is wel mooi geweest met die mensenrechtenschendingen in China, was het oordeel, wij trekken onze handen ervan af.