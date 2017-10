Burgers', Openluchtmuseum, Posbank en campings verwachten veel bezoekers

,,We zijn goed voorbereid op de drukte’’, zegt Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo. ,,We openen zaterdag ons nieuwe evenement 'Dia de los muertos'. Daarom verwachten we extra bezoekers.’’ Burgers' Zoo heeft geen extra voorbereidingen getroffen. ,,We kunnen wel wat hebben.’’ In het verleden zorgde de aanloop van vooral Duitse toeristen nog wel eens voor opstoppingen op de Schelmseweg.

Time slots

,,Als het daar druk wordt, dan schakelen we met Burgers'’’, zegt Carola van der Woude van het Openluchtmuseum. Net als Lukkenaar verwacht zij deze week meer bezoekers. ,,Door de canon verwachten we meer bezoekers dan andere jaren. En nu we de Dagje Weg Award hebben gewonnen, komen er misschien nog meer mensen.’’ Het museum zet vanwege de verwachte drukte extra mensen in. En mocht het bij de canon zeer druk worden, dan wordt er met 'time slots' gewerkt. ,,Dan ziet elke bezoeker wanneer die naar binnen kan. Zo krijgt iedereen goed de tijd om rond te kijken.’’

Bezet

De campings in de omgeving van Arnhem zien ook meer toeloop. ,,Het is drukker dan andere jaren’’, zegt Felix Breukers van Camping Warnsborn. ,,We zitten al bijna vol. Sommige mensen blijven de hele week.’’ Van de 120 standplaatsen zijn er nog 15 vrij. Ook in Camping Lindenhof in Wolfheze is het stukken drukker dan vorig jaar. ,,We zijn sinds enkele jaren in oktober open’’, zegt Jan Aalderink. ,,We hebben nu een grote groep handboogschutters. Van onze 90 plekken zijn de meeste bezet.’’