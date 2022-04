Burgers’ Zoo krijgt 1100 kilo zware orka met jong van 223.259 bouwsteentjes

Rheden zoekt ‘bomen met een verhaal’ en vraagt inwoners bij die zoektocht te helpen

RHEDEN - Rheden roept de hulp in van inwoners bij het actualiseren van de lijst met bijzondere bomen in de bosrijke gemeente. De huidige lijst met bomen die een speciale plek innemen in het Rhedense dateert van 2006 en heeft een update nodig.

