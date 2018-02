Burgers' Zoo verwacht snel een neushoornbaby

ARNHEM - Burgers' Zoo verwelkomt binnen twee à drie weken een nieuwe breedlipneushoorn. Een van de huidige neushoorns is binnenkort uitgerekend, meldt het Arnhemse dierenpark .

De afgelopen achttien jaar werden in Burgers' Zoo zeven neushoorns geboren. Daarvan kwam er één dood ter wereld. De meest recente geboorte is die van babyneushoorn Wiesje, in augustus vorig jaar.

Bijzonder

Dat Burgers' Zoo nu opnieuw en neushoorntje verwacht, is volgens de dierentuin bijzonder. In 2016 werden in alle Europese dierenparken met breedlipneushoorns zestien geboortes vastgelegd. Een jaar eerder waren dat er elf.

In de jaren voor 2016 werden jaarlijks gemiddeld 'slechts' acht tot tien breedlipneushoorns in Europa geboren, zegt Burgers' Zoo. 'We nemen met de verwachte geboorte van neushoorntje nummer acht samen met een handvol andere Europese dierenparken nadrukkelijk het voortouw qua Europese breedlipneushoornfok.'