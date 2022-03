Bus van de Voedselbank Arnhem afgebrand, golftoernooi Sonsbeek Open schiet te hulp

De bus van de voedselbank is onlangs in brand gevlogen. ,,Toen de chauffeur de bus parkeerde, leek er niets aan de hand”, vertelt Caroline van der Sluis, voorzitter van de Voedselbank Arnhem. ,,Toch ging het mis. Het is een geluk bij een ongeluk dat niemand gewond raakte.”

Oorzaak niet bekend

De oorzaak van de brand is niet bekend. ,,De bus was pas anderhalf jaar oud. Hoe het heeft kunnen gebeuren? Daar komen we misschien nooit achter. Een nieuwe bus kunnen we niet betalen, dus huren we er een. Financieel is het niet handig.”

De verzekering vergoedt een groot deel van het bedrag, maar niet alles. ,,Daarom hebben we ons aangemeld als goed doel bij Sonsbeek Open.”

Nog even wachten

Susan de Vries, voorzitter van Sonsbeek Open 2022, vindt de voedselbank een mooie bestemming. ,,Ieder jaar gaat de opbrengst van ons toernooi naar een lokaal goed doel”, vertelt ze. ,,De voedselbank heeft het heel hard nodig voor de hulp aan mensen die niet genoeg te eten hebben. Zeker met de inflatie van nu, vind ik dat belangrijk. De dagelijkse boodschappen zijn zo veel duurder.”

Het duurt nog even voordat het evenement plaatsvindt, namelijk op vrijdag 2 september 2022. Ieder jaar wordt er gemiddeld zo’n 25.000 euro opgehaald. Van der Sluis zou blij zijn met zo’n bedrag: ,,Het is precies wat we nodig hebben om een nieuwe bus te kopen.”