Busje botst achterop in file stilstaande auto's: dode en gewonden op A325 tussen Elst en Elden

Everwijns­goed wordt Beekdalhoe­ve: blauwe deuren, kunst en muziek blijven, horeca erbij is nieuw

Na een grondige renovatie draagt het oude Everwijnsgoed in Renkum een nieuwe naam: de Beekdalhoeve. Wat is gebleven, zijn de kenmerkende blauwe deuren en Kunst en Muziek op Zondag. Nieuw is het restaurant dat onlangs is geopend.

26 november