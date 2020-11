Buskaartje mogelijk duurder; coronacrisis kost Gelderse vervoerders al 30 miljoen euro

nieuwste cijfers CORONA­KAART: virus doet een stap terug op meeste plekken, kijk hier hoe het in jouw regio zit

7 november Het aantal coronabesmettingen in de regio is de afgelopen 24 uur weliswaar weer met honderden gevallen gestegen, het goede nieuws is: de daling lijkt wel in te zetten en de hoogte pieken in veel gemeenten lijken te zijn bereikt. Het beste jongetje van de klas lijkt steeds meer Wageningen te worden