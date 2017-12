Bussen van Breng rijden weer

DFS pakt in thriller op valreep de zege

18:08 ARNHEM – Het was op het nippertje, maar uiteindelijk bleven de punten in Arnhem. Pascal Lucassen was zaterdagavond de gevierde man door twee seconden voor het eindsignaal de winnende treffer te scoren tegen E&O: 31-30. De handballers van DFS Arnhem blijven in de eredivisie daardoor volop meedoen in de strijd om de eerste twee plaatsen, die recht geven op deelname aan de play-offs om twee plaatsen in de BENE-League.