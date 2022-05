Buurt bijt in het stof: groen licht voor bouw sociale woningen in Schuytgraaf

Veel agenten paraat, maar geen gedoe in Doorwerth: DUNO-DHSC wordt voetbal­feest

DOORWERTH - De voetbalwedstrijd DUNO-DHSC is donderdagmiddag prima verlopen. De politie hield onopvallend een oogje in het zeil bij het treffen van de ploegen uit Doorwerth en Utrecht, uit voorzorg, en had agenten paraat staan.

26 mei