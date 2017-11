Buurtbewoner vindt brandende vaten met vermoedelijk drugsafval

OVC '85 grijpt periodetitel na eclatante zege op De Paasberg

0:03 OOSTERBEEK - OVC '85 heeft zaterdagmiddag beslag gelegd op de eerste periodetitel van de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal. De Oosterbekers wonnen op eigen veld eenvoudig met 5-0 van het Arnhemse De Paasberg. ,,Deze periodetitel is leuk maar we gaan voor het hoogste'', sprak een blije Thijs van Gestel naderhand. ,,We willen kampioen worden.''