Cafés Korenmarkt volgens justitie terecht gesloten; inventaris van kroegen geveild

Video Nederland­se uitvinders helpen de wereld in kielzog van Prins Constan­tijn

19:16 ARNHEM - Prins Constantijn, beschermheer van het vernieuwende bedrijfsleven van Nederland, strijkt na dit weekend neer in Hannover met een handelsmissie van het Nederlands bedrijfsleven. In Arnhem raakte hij afgelopen week met een specialist van Defensie in gesprek over nieuwe technieken om met zonnecellen water uit lucht te halen. Dat deed hij tijdens de 'StartupDelta Summit' op Industriepark Kleefse Waard.