Cafetaria Renkum is na plofkraak alleen open voor afhalen: ‘Behoorlijk veel schade gehad’

Luxor Live in 2018 door magische grens van 100.000 bezoekers

8:26 ARNHEM - Luxor Live heeft wederom een succesvol jaar achter de rug. Het Arnhemse poppodium ging in 2018 zelfs door de magische grens van 100.000 bezoekers. December was met ruim 15.000 bezoekers de best bezochte maand in de geschiedenis van Luxor Live. De grootste groei kwam voort uit de toename van het aantal concertbezoekers.