Cafetaria ’t Hoekje in Arnhem overvallen, één gewonde

UPDATEARNHEM - Een nog onbekende man heeft dinsdagavond rond 22.15 uur cafetaria ’t Hoekje aan de Rietgrachtstraat in Arnhem overvallen. Dat meldt Burgernet. Een man met een donkere huidskleur en een lengte van 1 meter 70 is er te voet vandoor gegaan. Hij droeg een zwarte trui.

Of de man wat heeft buit gemaakt en of hij gewapend is, is nog onduidelijk. Wel is kort na de overval een ambulance ter plaatse geweest.

Bij de overval zou iemand gewond zijn geraakt. Wie dat is en hoe ernstig zijn of haar verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Brandweerlieden van de nabijgelegen brandweerkazerne hielden tevergeefs nog een korte klopjacht naar de dader.