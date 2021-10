Camera’s tonen veel maar net niet de gruwelijke mishandeling van een vader en dochter

video Zeldzame Sri Lanka panterbaby van Burgers’ Zoo krijgt net als jouw huiskat enting tegen kattenziek­te

18 oktober ARNHEM - Er zijn nog maar 77 Sri Lanka panters in dierenparken over de hele wereld. En in het wild zijn dat er tussen de 200 en 400. Extra reden voor Burgers’ Zoo in Arnhem om goed te zorgen voor hun zes weken oude Sri Lanka panterbaby. Daarom heeft de panter maandagochtend zijn inenting tegen katten- en niesziekte gekregen en is ontwormd en gechipt.