Canon van Nederland geopend met canon én kanon

'Oud-militair die IS-strijders doodde uit be­vol­kings­re­gis­ter geschrapt'

22 september ARNHEM/ LEEUWARDEN - De oud-militair uit Leeuwarden die in Syrië meevocht tegen IS, is buiten zijn medeweten uit de Basisregistratie Personen (BRP) geschrapt. Dat meldt de Leeuwarder Courant op basis van een verklaring van de advocaat van Jitse Akse (47).