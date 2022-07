Carla en Margreet zijn al ruim 70 jaar vriendinnen: ‘Familie heb je, vrienden kies je’

indebuurtFoto’s maken onder vliegtuigen op Schiphol, samen op schoolreisje en naar de dierentuin, Carla Teeuwen – Reens (79) en Margreet Klos – Polderman (78) delen veel herinneringen. De Arnhemse dames zijn namelijk al meer dan 70 jaar vriendinnen! “We hebben een klik, zijn best friends forever (BFF’s), zeggen ze tegenwoordig. Zo praten wij niet, maar zo is het wel!”

Carla en Margreet hebben het samen over alles. ”Over vriendjes, familie en ruzies, of over dingen die we niet begrepen. We vertrouwen elkaar. Het is me heel erg bijgebleven dat we altijd al lief en leed met elkaar delen”, zegt Margreet.

Warme herinneringen

”Ik weet nog goed dat Margreet me belde en zei dat er een leuk, klein baby’tje op mij lag te wachten. Ik wist niet hoe vlug ik naar Arnhem moest komen!” Margreet vertelt dat ze net was bevallen. ”We vroegen elkaar om advies, bijvoorbeeld over de opvoeding van onze kinderen. In die tijd ging je niet naar de psycholoog, je hielp elkaar gewoon.”

Op naaldhakken naar het bal

Nadat de twee elkaar tijdens hun lagere schooltijd ontmoetten, ondernemen ze heel veel samen. Zo gingen ze bijvoorbeeld naar een bal in Musis Sacrum. ”Dat was in de eerste en tweede klas”, zegt Carla. ”Als meisje werd je door een partner gevraagd en opgehaald. We deden een mooie jurk aan en zaten samen aan tafel een beetje te zitten. Het was gewoon een beetje op elkaar letten.”

Margreet vertelt dat ze tijdens het bal heel trots op Carla was. ”Ze mocht het bal openen met meneer Wensink van de dansschool. De eerste keer deed ze dat op flatjes, de tweede keer op naaldhakken.” Lachend vult Carla aan: ”Tsja, ik was een klein meisje! Margreet was vrij groot, dus zij had die hakken niet zo nodig.”

Volledig scherm Carla en Margreet bekijken samen herinneringen © indebuurt Arnhem

Fietsen, want er was niets anders

Ondanks het lengteverschil van de dames, waren ze beiden niet lang genoeg voor een fiets. ”Als we gingen spelen na schooltijd fietsten we vaak samen. Maar omdat we geen eigen fiets hadden, deden we dat op van die oude, grote dingen. Om bij de pedalen te kunnen komen zette de fietsenmaker de zadels lager en maakten we grote blokken op de trappers.”

Carla vult aan dat dat in de periode net na de Tweede Wereldoorlog was. ”Arnhem was kapot. In die tijd was er gewoon heel weinig. Er was geen televisie en we mochten niet aan de radio zitten, dus we hadden niets anders. Maar we werden er wel heel creatief van.” Margreet zegt dat ze van alles spaarden, ruilden en bewaarden. ”Postzegels, sigarenbandjes, staaltjes behang en sigarettendoosjes. Daar maakten we weer dingen van.”

Volledig scherm Margreet laat een zelfgemaakt kaartje zien © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Carla laat een jeugdfoto zien © indebuurt Arnhem

Vorm van tevredenheid

”De wereld was in die tijd veel kleiner dan nu”, zegt Carla. ”Arnhem werd tijdens de oorlog ontruimd. We moesten maar afwachten wat we aantroffen toen we in 1945 terugkwamen naar de stad. Huizen waren leeggeroofd, de stad was plat gebombardeerd. Daardoor is je omgeving veel belangrijker dan bezit. Dat is een vorm van tevredenheid.”

Margreet stelt dat de vriendschap ook sterk is omdat ze samen met Carla opgroeide. ”We kennen elkaar én onze familie, maar met vrienden ga je toch anders om. Je behoudt een bepaalde nabijheid. Familie heb je, vrienden kies je. Onze vriendschap is constant en we zien elkaar regelmatig. Maar mocht het voorkomen dat wij elkaar 20 jaar niet spreken, dan zouden we gewoon weer verder gaan waar we gebleven waren.”

Koele kikkers

De twee hebben zo’n hechte vriendschap, terwijl ze volgens Carla koele kikkers zijn. ”De jeugd van tegenwoordig zegt ‘schat’ en ‘lieverd’ tegen elkaar. Wij niet. Wij hebben zelfs nog nooit gearmd gelopen. We weten wel hoe lief we elkaar vinden en hoe blij we met elkaar zijn.” Margreet knikt instemmend. ”Dat is ook het fijnst aan deze vriendschap. We doen ons niet anders voor dan dat we zijn!”

