CBR slaat alarm over ‘crimineel netwerk’ rond ‘spiekvesten’ bij theorie rijexamens: ‘Hier zit georganiseerde misdaad achter’

Arnhemmer (49) opgepakt voor woningover­val in Altforst waarbij ‘betonboer’ dwarslae­sie oploopt

ALTFORST - De brute woningoverval op een alleenstaande man (62) in Altforst afgelopen zomer is waarschijnlijk gepleegd door een 49-jarige Arnhemmer. Althans, dat denkt het OM. Bij dat misdrijf raakte het slachtoffer - in de regio bekend als ‘de betonboer’ - mogelijk blijvend invalide.

11:05