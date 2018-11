CDA en SGP zeer bezorgd over gevolgen van uitspraak Europees Hof voor A15 en A30

Het Europees Hof oordeelde gisteren dat Nederland te weinig doet om de stikstofuitstoot terug te brengen. CDA-Statenlid Engelina van Steenbrugge verwacht nu dat de verlening van vergunningen per direct wordt stopgezet. Dat heeft grote gevolgen voor de landbouw, de industrie en bouwprojecten. Van Steenbrugge: ,,Alles waar een stikstofemissie aan zit, gaat hiermee on hold. Dat kan gaan betekenen dat de doortrekking van de A15, de aansluiting A1, de A30 of de aanpak van knooppunt Hoevelaken worden stopgezet. Maar het kan ook flinke consequenties hebben op diverse inpassingsplannen nabij Natura 2000 gebieden die in de afrondende fase zitten of op bouwprojecten waar men al jaren mee bezig is om die te realiseren zoals het World Food Center in Ede.’