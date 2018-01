Celstraf voor vader die kinderen met smoes wilde meenemen naar Roemenië

groeten uit spanje Vitesse in Spanje (1): Duitsers

18:55 OLIVA - Vitesse is voor deze week neergestreken in de Spaanse badplaats Oliva. In de winterzon bereidt de Arnhemse club zich voor op de tweede helft van het seizoen. Clubwatcher Lex Lammers is het Gelderse gezelschap achterna gereisd. Vandaag aflevering 1 van 'De groeten uit Spanje!'.