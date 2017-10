Celstraffen van ruim een jaar voor fraude met beleggingen Pura Vida

Biertje bij Vitesse duur, maar GelreDome bepaalt de prijs

15:24 ARNHEM - Het is voor menig supporter een vast ritueel. Bij een mooie pot voetbal hoort een goed glas bier. Maar de prijs valt in de eredivisie niet altijd mee. Vitesse is, per glas of per liter, één van de duurste clubs in het land. Maar wel omdat stadion GelreDome de prijs bepaalt.