Celstraffen voor viertal dat meisje (17) dwong tot prostitutie

Video 150 kilo illegaal zwaar vuurwerk op Posbank tot ontploffing gebracht

17:04 VELP - Op de Posbank bij Velp heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) dinsdagmiddag bijna 150 kilo illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht. Die was door de politie in beslag genomen tijdens een toevallige vondst in Arnhem.