Chaos en ongelukken op de weg, morgen mogelijk code rood

In Wageningen raakte een autobestuurder gewond bij een botsing tegen een lantaarnpaal op de Nijenoordallee. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij vanaf Bennekom de weg over wilde steken.



Op de Kennedyweg in Wageningen kwam een oudere vrouw hard ten val door de gladheid. Vermoedelijk brak zij daarbij haar been. De dame gleed uit op de besneeuwde stoep. Ze is door ambulancepersoneel behandeld en ter controle naar het ziekenhuis in Ede vervoerd.