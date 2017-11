Chauffeur overreden door eigen vrachtwagen na vergeten handrem

Nieuwe fietsroute zorgt voor tijdelijke afsluiting Doesburgsedijk Dieren

12:34 DIEREN - De Doesburgsedijk in Dieren is in de week van 13 november maximaal vijf dagen voor al het autoverkeer afgesloten tussen de Arnhemsestraatweg en de Hogestraat. In die week zijn er werkzaamheden om de nieuwe fietsroute tussen Ellecom en Dieren aan te laten sluiten op de Doesburgsedijk.