Chauffeur van beveiliging rijdt tegen lantaarnpaal in Het Dorp in Arnhem

Video Opening vermaaks­cen­trum in oud V & D pand Arnhem maand uitgesteld

7:00 ARNHEM - De opening van het nieuwe overdekte attractiepark 'Johnny van Doorn Center' in het pand van de voormalige V&D in Arnhem is uitgesteld. De opening stond aanvankelijk dit weekend gepland, maar dat wordt 1 september, zo geeft de organisatie aan.