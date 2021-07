Cheyenne (24) maakt een film over seksueel geweld: ‘Maar ik wil meer dan alleen een film maken’

Een luchtig thema voor een film is het zeker niet. Maar juist daarom is het zo belangrijk dat over seksueel geweld wordt gesproken, meent Cheyenne Löhnen.



De 24-jarige Arnhemse actrice is scriptschrijver en hoofdrolspeler van Afloat, een korte film waarin hoofdpersonage Sarah worstelt met haar intimiteit en seksualiteit nadat zij in een vorige relatie is verkracht. ,,Ik wil meer dan alleen een film maken, het gaat me er om dat ik andere vrouwen kan steunen in wat ze hebben meegemaakt.”



Waarom gaat dit thema u zo aan het hart?

,,Veel meer mensen dan je denkt hebben te maken gehad met seksueel geweld. Zowel vrouwen als mannen overigens. Ik zie het ook in mijn omgeving: verschillende vriendinnen is het overkomen. En ik heb zelf ook een nare ervaring gehad, enkele jaren terug, waarbij een jongen verder is gegaan dan ik wilde. Niet alleen het incident zelf is heftig, maar ook de gevolgen ervan.