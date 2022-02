Chris Matser kwam gewoon uit Klarendal en was zoon van metselaar: ode aan Arnhems burgemeester in hemdsmouwen

liveblog LIVE | Proper in de basis bij NEC, Manhoef vervangt geschorste Wittek bij Vitesse in Gelderse derby

De Gelderse derby is terug in Arnhem. Zondagmiddag om 12:15uur trappen Vitesse en NEC af. De Arnhemmers wonnen eerder dit seizoen in Nijmegen (0-1). NEC gaat op jacht naar de eerste zege bij Vitesse in tien jaar, maar moet het doen zonder de eigen fans.

11:35