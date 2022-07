COC Midden-Gelderland: ‘Maak vaart met vaccineren tegen apenpokken, veel gevallen in Arnhem dreigen’

Interview Van kraker in Arnhem tot ereburger in Renkum: waarom Frans van Daal zich inzet voor zijn omgeving

WOLFHEZE - Wie je ook in Wolfheze tegenkomt, ze kennen Frans van Daal. Van hoge directeuren, zoals die van ProRail, tot ‘gewone’ mensen. Sinds hij in Wolfheze kwam wonen, zet hij zich in voor dat dorp. Vooral voor de ondertunneling van het spoor. Vanwege zijn inzet is hij nu ereburger van de gemeente Renkum.

