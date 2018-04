COC wil hoger beroep in zaak mishandeling Jasper en Ronnie

Geen drugsafval in gedumpte vaten in Arnhemse wijk

12:41 ARNHEM - De tien vaten afval die dit weekend zijn gevonden in de Arnhemse wijk De Overmaat bevatten geen drugsafval. De politie meldt dit dinsdagmorgen via Twitter maar kan nog niet zeggen wat er wel in de vaten zit. Het onderzoek is nog in volle gang.