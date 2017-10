College Arnhem heeft spijt van verkeerd gevallen brief over verziekte cultuur

ARNHEM - Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft spijt van de brief die vorige week werd verstuurd in reactie op het rapport over de rotte bestuurscultuur in de Gelderse hoofdstad. Die brief viel compleet verkeerd bij de oppositie in de raad, maar werd volgens B en W verkeerd begrepen.

Dat zei wethouder Ron König in een reactie namens zijn collega's. Waar B en W in de brief een nieuwe gespreksronde voorstelden ter 'verificatie' van het rapport, werd niet bedoeld de uitkomsten van Frissens onderzoek te controleren, aldus König. ,,Dat woord was ongelukkig. Zo hebben wij het niet bedoeld."

Interesse

Met de gesprekken wilde het college meer weten over het ontstaan van de beelden en gevoelens 'met oprechte interesse'. ,,We willen weten waar het is mis gegaan, en hoe we het beter kunnen doen", aldus de Arnhemse wethouder. ,,Hoe komt het dat het lijkt dat wij schofferen en intimideren."

Het college van B en W wilde 'een zorgvuldige procesgang', aldus König. ,,Het spijt ons dat de brief niet het doel bereikte dat wij beogen.’’ Burgemeester en wethouders erkennen de voorbeelden in het rapport van Frissen 'en willen bijdragen aan prettiger omgangsvormen' in de politieke arena.

Onderzoek

Aanleiding voor het debat was het rapport van bestuurskundige Paul Frissen. Hij nam op verzoek van de volledige gemeenteraad de Arnhemse bestuurscultuur onder de loep. Zijn conclusies: bij de omgangsvormen in het Arnhemse stadhuis worden grenzen overschreden. Er is sprake van intimidatie, schofferen en dédain.

Waar de gemeenteraad tijdens een openbaar debat de hand in eigen boezem stak, reageerde het college van burgemeester en wethouders in eerste instantie per brief. B en W wilden alvorens in het openbaar te reageren eerst nieuwe gesprekken ter 'verificatie' van de de 'beelden en gevoelens'uit Frissens rapport.

Extra vergadering

Bij de oppositiepartijen in de Arnhemse raad (PvdA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Arnhem Centraal) was dat tegen het zere been. Zij wilden dat ook B en W de hand in eigen boezem zouden steken en wilden niet 'het onderzoek van Frissen over doen'. Daarom riepen zij een extra raadsvergadering bijeen.