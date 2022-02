Computersysteem van Arnhemse dierenkliniek gegijzeld door hackers, eigenaar wil losgeld betalen

Klantgegevens en de administratie en boekhouding van Dierenkliniek Dijkstra zijn nu nog grotendeels onbereikbaar. Er is geen backup beschikbaar. De schijf waarop de backup werd bewaard, is onlangs gecrasht en niet tijdig vervangen. Volgens Hanny Dijkstra, dierenarts en eigenaar van de kliniek, levert de hack veel stress en ellende op.



Dijkstra ontdekte op 21 januari dat ze geen toegang meer had tot het computersysteem. Dat de kliniek gehackt was, bleek uit een mail waarin losgeld werd gevraagd. Dijkstra wil niet zeggen hoeveel geld er wordt geëist. ‘Het bedrag heeft veel nullen, te veel, maar het is geen ton’, zegt ze. Het losgeld zou in bitcoins moeten worden betaald. De dierenkliniek heeft direct aangifte gedaan.