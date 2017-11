Contant geld verdwijnt in de horeca, behalve in de kroeg

ARNHEM/ NIJMEGEN - Geld op zak? Niet nodig. Sterker nog, hartstikke overbodig. Steeds meer horecagelegenheden in Arnhem kiezen voor het concept van pin only, waarbij de klant alleen met zijn pinpas kan afrekenen.

Zo heeft Happy Italy, gevestigd naast station Arnhem, contant geld in de ban gedaan. Ook pizzaketen Pizzabakkers, die afgelopen vrijdag de deuren opende aan de Broerenstraat, kiest uitsluitend voor betalingen met de pin.

Veilig

,,Een jaar of vier geleden hebben we het contantloos betalen ingevoerd in ons restaurant aan de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Dat bevalt goed’’, zegt Hein Egbers, eigenaar van Pizzabakker in Nijmegen en straks in Arnhem. ,,Het is veiliger omdat je geen contanten meer in de kassa hebt. Ook hoeven we geen geld meer te vervoeren.’’

Op de deur van de Pizzabakkers in Nijmegen staat duidelijk dat klanten de pizza alleen met pinpas kunnen betalen. ,,In een maand tijd is er bij vier of vijf restaurants hier in de straat ingebroken. Elke keer is er geld meegenomen. Bij mij is nog nooit ingebroken, omdat de inbrekers weten dat hier niets te halen valt’’, aldus Egbers.

Gemak

Richard Dijkgat, regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, herkent het verhaal van Egbers. ,,Steeds meer horecaondernemers stoppen uit veiligheidsoverwegingen met het accepteren van contante betalingen.’’

Landelijk werd in 2016 44 procent van de betalingen in cafés en restaurants gepind, tegen 13 procent in 2010. DNB/Betaalvereniging Nederland verwacht dat dat in 2018 de helft is.

Het gemak van contactloos betalen zorgt ervoor dat ook steeds meer in café's wordt gepind. ,,Toch is de natte horeca een ander verhaal’’, zegt Egbers. ,,In restaurants zijn pinbetalingen al jaren een gangbare betaalwijze. Een biertje in de kroeg met de pin afrekenen is dat nog niet. Ik verwacht dan ook niet dat cafés snel afscheid zullen nemen van contant geld.’’