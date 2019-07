Coolblue opent XXL-winkel aan de Roggestraat in stadshart Arnhem

ARNHEM - Coolblue opent in november een winkel in Arnhem. Het gaat om een XXL-vestiging, met een omvang van 1.300 vierkante meter, op de hoek van de Roggestraat nabij het Johnny van Doornplein. Het pand is vanochtend al voorzien van een omlijsting voor de toekomstige ingang met een schaartje en een stippellijn.

,,Onze klanten kunnen binnenkort in onze winkel in Arnhem meer dan 1.000 producten zelf uitproberen", verkondigt Pieter Zwart, medeoprichter van Coolblue.



,,We weten dat ze vaak al een idee hebben welk product ze willen, maar het zelf graag willen ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe tv met soundbar, dan wil je alles eerst zelf horen en zien.”

Gunstige vestigingsplaats

Bij Coolblue zijn ze erg blij met de plek. In een verklaring maakt de succesvolle onderneming reclame voor de nabijgelegen Musis parkeergarage en het busplein. ‘De nieuwe Coolblue-winkel is goed bereikbaar met het ov, de fiets en de auto.’



Met de komst van Coolblue is de winkelruimte onder de befaamde ‘Nillmijflat’ weer volledig opgevuld. In het verleden waren er filialen van Hans Anders en de Kijkshop gevestigd.



Tot eind mei zat in de toekomstige Coolblue op de begane grond een winkel van de ANWB. Naast Coolblue is onlangs nog een vestiging van zelfbedieningsbakkerij BackWerk geopend. Tegelijkertijd is restaurant La Place in het voormalige warenhuis van V&D uitgebreid.

Personeel gezocht