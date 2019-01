Cornielje: ‘Arnhem en Nijmegen moeten elkaar meer gunnen’

Cornielje neemt deze maand afscheid als commissaris van de Koning. Hij is bijna 14 jaar in functie geweest en is de langst zittende commissaris. In februari wordt hij opgevolgd door John Berends, de huidige burgemeester van Apeldoorn.



In het interview stelt Cornielje dat het Gelderse bestuur daadkrachtiger zou zijn als de Gelderse steden beter zouden samenwerken en zouden streven naar een aanvullend aanbod. Nu zetten Arnhem en Nijmegen vaak in op vergelijkbare voorzieningen zoals een concertzaal en een schouwburg. ,,Mijn advies zou zijn, gun elkaar wat. Probeer een aanvullend aanbod te creëren. In de regio wonen 400.000 mensen. Dan kun je een vuist maken. Dus dat zou meer mogen gebeuren.”



Overigens vindt Cornielje niet dat in andere provincies beter wordt samengewerkt. ,,Neem Brabant. Alsof Den Bosch en Eindhoven elkaar alles gunnen?! Wij hebben hier geprobeerd met de vier grote steden, Apeldoorn, Ede, Arnhem en Nijmegen, afspraken te maken. Gelrestad heette dat project. Maar dan zie je dat die vier steden een totaal verschillend profiel hebben. Dat is ook weer een kracht.”



Verder gaat Cornielje in het interview uitgebreid in op zijn ziekte (Cornielje vecht al sinds 2010 tegen kanker) ,zijn afkeer van het populisme en zijn toekomst. Het volledige interview met Clemens Cornielje verschijnt morgen in De Gelderlander en online.