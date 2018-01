Cornielje: iedereen naar canon in Arnhem

Arnhemse buurvrouwen ruziën op tv: 'ik kan haar wel de nek omdraaien'

16:05 ARNHEM - In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Mr. Frank Visser doet uitspraak liepen de gemoederen al gelijk hoog op. Maandag was te zien hoe de Arnhemse Aydina hondsdol wordt van de blaffende keffertjes van buurvrouw Ilona. Zij meldt op haar beurt dat ze doodsbang is voor Aydina en zelfs door haar met de dood bedreigd zou zijn. Twitteraars spraken hun verbazing uit over de ruziënde vrouwen.