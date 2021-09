Corona geeft Airborne Herdenking sfeer van verlatenheid: ‘Hoop dat jullie hier volgend jaar weer met honderden tegelijk kunnen staan’

OOSTERBEEK - Stil verdriet hebben ze even gehad, de kinderen die niet werden ingeloot om bloemen te leggen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek op zondagmorgen 19 september 2021. Maar de veertig gelukkigen die wel werden uitverkoren hielden fier hun bloemen omhoog tijdens de tweede Airborne Herdenking in coronatijd. Zachtjes spraken ze de namen uit van de jonge mannen die 77 jaar geleden vielen voor hun vrijheid.

Het weer is perfect. De twee vliegtuigen die aan het einde van de dienst een eregroet aan de gevallenen brengen, maken diepe indruk. Drie keer draaien ze hun ronde over de begraafplaats, de B25-bommenwerper en Spitfire van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Het gezelschap van genodigden telt hooguit driehonderd zielen. De wijde omgeving is afgezet om te voorkomen dat er publiek bij komt. Er wordt gecontroleerd op de juiste toegangsbrieven van The Parachute Regiment and Airborne Forces Charity. Zelfs voor de Van Limburg Stirumweg ter hoogte van de ingang van landgoed Lichtenbeek staat een hek. Mountainbikers draaien op dit sluipweggetje langs de begraafplaats ietwat verbaasd om.

Volledig scherm Eregroet vanuit de lucht voor de gesneuvelden tijdens de Slag om Arnhem. © Rolf Hensel

Schaduwen vooruit voor herdenking over een halve eeuw

Vergeleken met de overweldigende belangstelling in 2019 tijdens de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem is de sfeer desolaat. Tegelijkertijd werpt de intieme bijeenkomst misschien zijn schaduw vooruit over hoe het zal zijn over een halve eeuw, als ‘Operatie Market Garden’ en de Tweede Wereldoorlog echt geschiedenis zijn geworden.

Met als solide basis voor de toekomst de stevige militaire traditie van de Britten die overal in de wereld hun gesneuvelden blijven herdenken. Of dat nu in Arnhem of Oosterbeek is of in Turkije in Gallopili, oord van een nederlaag in 1915. Ook daar stonden de Britten dit jaar weer in het gelid, met restricties vanwege corona, net als hier. Maar ze stonden er wel. Bovendien laten ook de Polen zich niet onbetuigd: er is in Oosterbeek op zondagmorgen een grote groep militairen paraat, die opvalt als ze in gelid de begraafplaats op marcheren en aan het einde van de dienst krachtig hun volkslied zingen.

Volledig scherm Uitverkoren bloemenkinderen voor de graven van 40 gesneuvelden. Op de andere graven is twee dagen terug een bloem gelegd. Aalmoezier Hes tegen de bloemenkinderen: 'Spreek heel zachtjes de naam uit van degene voor wie je de bloem legt.' Bloemenkinderen © Rolf Hensel

Veteranen die toekijken vanaf de bank

De Britse en Poolse veteranen keken thuis toe via livestream of tv. Voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen weet zeker dat het de mannen goed heeft gedaan. ,,Ze vinden het natuurlijk jammer dat ze er niet bij kunnen zijn. Maar ze zien ook dat hetgeen zij nalaten in goede handen is. Dat is voor de komende decennia wel gewaarborgd.”

Brigadepredikant Richard Smith ging in zijn bespiegelingen over de Slag om Arnhem de grafstenen langs in de rij voor hem. Te beginnen met David Lord, die in september 1944 bleef rondcirkelen met zijn mannen in zijn brandende vliegtuig boven de ingesloten troepen om zoveel voorraden te kunnen blijven droppen: munitie, voedsel, zo lang mogelijk. Zo vlogen ze onherroepelijk de dood tegemoet. Smith vervolgde met de namen van jonge jongens, stond stil bij hun ouders en de teksten die ze ooit hebben bedacht voor hun grafstenen. ,,Hij is gestorven zodat anderen zullen leven.” Smith: ,,Iedere grafsteen vertegenwoordigt een familie, hun harten gebroken in rouw.”

Volledig scherm Moment van spanning en stilte voor de bloemlegging. © Rolf Hensel

Lessen van de oorlog

Hoe een oorlog te overleven zonder wraakzucht vormde de leidraad van de Airborne Memorial Service in Oosterbeek. Generaal-majoor Andrew Harrison van The Parachute Regiment citeerde apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen in het Nieuwe Testament. ,,Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Vergeld geen kwaad met kwaad.” Hij voegde er een citaat aan toe van de Amerikaanse generaal van de Golfoorlog, Norman Schwarzkopf. ,,Iedereen weet hoe hij het goede moet doen. Het moeilijkste komt pas als je het waar moet maken.”

Volledig scherm Generaal-majoor Andrew Harrison van The Parachute Regiment groet het kruis van de gesneuvelden tijdens de Slag om Arnhem tijdens de ‘Airborne Memorial Service’ op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. © Rolf Hensel

Het zwaard opnemen tegen terreur

Predikant Monique van Zoest ging in op de vraag wanneer het onvermijdelijke moment komt dat een mens de wapens opneemt. Ze sprak over macht, terreur en onderdrukking. En over de gesprekken die ze daarover ooit heeft gehad met aalmoezenier Ray Bowers van het Parachute Regiment, die stervende jongens bijstond tijdens de Slag om Arnhem. ,,Als je ingaat tegen het kwaad, dan is dat verdediging om het goede te behouden. Je kunt dan niet anders dan terug slaan.”

Het is het zwaard dat Jezus komt brengen in de Bijbeltekst van Mattheüs. Het is die tekst die in het Huis der Provincie in Arnhem wordt gesymboliseerd door het erezwaard dat generaal Roy Urquhart van de Eerste Britse Luchtlandingsdivisie in september 1984 aan de bevolking schonk.

Aalmoezenier Bert Hes van de 11de Luchtmobiele Brigade uit Arnhem hield de bloemenkinderen voor dat ze met de avondklok en de vele andere beperking rond corona ‘een beetje’ hebben kunnen ervaren wat het is als oorlog en bezetting een einde maakt aan de vrijheid van mensen. Recht uit het hart weerklonk het: ,,Ik hoop dat jullie hier volgend jaar weer met honderden tegelijk kunnen staan.” Het lokte een applaus uit van het bijna eenzame, geïsoleerde gezelschap van genodigden.

Volledig scherm Poolse para's betreden de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. © Rolf Hensel

Volledig scherm Predikant Monique van Zoest tijdens de dienst op de Airborne Begraafplaats. © Rolf Hensel

Volledig scherm Groet van de Poolse delegatie voor de gesneuvelden. © Rolf Hensel