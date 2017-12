Criminoloog: 'Bekijk oude vermissingen elk jaar opnieuw'

Anders dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Australië heeft Nederland geen speciale richtlijnen voor om vermissingszaken periodiek te onderzoeken. Die moeten er wel komen, vindt Van Leiden. ,,Oude vermissingen worden nu te ad hoc opgepakt.’’



Tot vier jaar terug had de politie geen zicht op het aantal langdurige verdwijningen, zo ontdekte de criminologe. Met collega Manon Hardeman spitte ze de registratiesystemen door en bracht alle vermissingen in kaart. Het resultaat was een landelijke lijst met 1.500 namen. Ook onderzochten ze hoe de recherche de zaken oppakte.



Elk jaar zijn er gemiddeld 40.000 meldingen van vermissingen. Tachtig procent is snel, vaak binnen een dag, weer terecht. Een klein aantal is weg én blijft weg. ,,Voor achterblijvers is een vermissing gruwelijk. Altijd heerst er onzekerheid, en wellicht tegen beter weten in een sprankje hoop. Verdriet krijgt pas een plek als het lichaam toch nog wordt gevonden.’’