'De warenmarkt gaat nooit verloren, maar het zal anders worden'

ARNHEM - De markten in Arnhem verdienen een flinke oppepper in de lente, zeggen de marktkooplui in koor. Aan de teloorgang moet snel een einde komen, vinden ze. De markt van de toekomst is compacter en gezelliger.

De rol van de gemeente Arnhem als baas van de markt is dit jaar uitgespeeld. De mensen van de markt nemen met ingang van 1 april de macht over.

Met een Stichting Arnhemse Markten, bestaande uit een bestuur van mensen uit alle branches. Het denken over de nieuwe markt is nu volop gaande. Een nota met businessplan die de gemeente heeft vrijgegeven rept over vernieuwing, meer variatie, kraamgroepen met thema's, jongleurs, breakdancers, spektakel, nieuwe ondernemers.

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel juicht dit soort vernieuwing in het hele land toe.

De markt moet anders

,,De markt gaat nooit verloren, maar wordt anders’’ voorspelt Luciënne de Feijter van bakkerij 't Stoepje. Ze schildert het landelijke beeld van leegloop van kramen met textiel, stoffen en andere non-food.

,,Dat gaat allemaal verdwijnen. Mensen kunnen voor een paar euro al terecht bij de Primark en andere kledingsupers, dan ga je ook geen stoffen meer kopen. Mijn schoonzus doet de boodschappen bij de Jumbo via internet, je kunt alles thuis laten bezorgen. Dat betekent dat de markt zich moet gaan richten op luxe artikelen. Bij ons is dat speciaal brood, koolhydraatarm bijvoorbeeld, andere variaties. Mensen kopen geen wit of bruin meer, de klant is kritisch en wil weten wat erin zit. Ik denk dat de markt een echte foodmarkt wordt, compacter ook, gezelliger.’’

Afkalvende non-food

Een handelaar in beenmode bevestigt het relaas over de afkalvende non-food volmondig. ,,Op een dag als deze leg ik er geld bij.’’ Zijn klanten zijn sterk aan het vergrijzen. Hij staat 48 jaar op de markt, maar houdt er binnenkort mee op. ,,Ik heb de tijden meegemaakt dat alles nog tjokvol stond.’’



Die tijden zijn bij De Drieslag duidelijk voorbij. Een nota over de toekomst van de markt aldaar luidt zelfs de noodklok. De toekomstige marktmanager en bestuur moeten hier straks 'met voorrang aan de slag gaan omdat deze markt zeer snel achteruit gaat', luidt de aanbeveling. 'Samen een thema bedenken, de jeugd met gezinnen op de middag binnen halen en nieuwe kooplieden werven die bij dat thema passen' zo luidt verder het credo. En natuurlijk 'Betere bereikbaarheid voor de klant.'



De verhuizing van de markt op het Kerkplein naar de markt bij het Huis der Provincie doet ook nog steeds behoorlijk pijn. Vooral op zaterdag voelen de mensen zich verloren staan van het stadshart. ,,De markt ligt veel te ver van de drukte’’, zegt groentehandelaar Erwin van Asselt uit Enschede. ,,Hij moet weer terug naar het centrum.’’

Volledig scherm Anders nog iets? Erwin van Asselt in actie. © Erik van 't Hullenaar

Jansbeek

Het gemeentelijk rapport spreekt over een nieuwe lintvormige markt die doorloopt tot in het stadshart. Voor Van Asselt is het zo klaar als een klontje. ,,Op de overgebleven ruimte bij het nieuwe Focus Filmtheater is vast nog plek. Liever daar een kleine kraam met minder vierkanter meters dan verderop bij het provinciehuis met meer meters.’’