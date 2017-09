Cultuurfonds van 4 miljoen verstoft op de plank, niemand wil het geld

ARNHEM - Culturele organisaties mijden het leningenfonds in Gelderland. Twee jaar geleden stelde de provincie Gelderland een cultuurfonds in met 4 miljoen euro. Daarvoor blijkt amper belangstelling te bestaan. Het beheer van het fonds kostte de provincie al ruim een ton.

Tot dusver is pas een half miljoen uitgegeven. De rente die de organisaties moeten betalen, blijkt hoger te zijn dan bij een bank. Ook is de administratieve rompslomp zo groot dat slechts drie organisaties een lening afsloten.

En dat terwijl de verwachting was dat nu al het geld al besteed zou zijn. De Gelderse gedeputeerde Josan Meijers spreekt daarom van een tegenvaller.

Op de plank

Het cultuurfonds is niet het enige fonds dat niet loopt. Ook voor leningen voor recreatieondernemers (5,5 miljoen) en bedrijventerreinen (7,5 miljoen) is amper belangstelling. De gereserveerde miljoenen blijven op de plank liggen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau K Plus V.

Het cultuurfonds is het meest in het oog springend. Gelderland haakte in 2013 in op het beleid van toenmalig staatssecretaris Zijlstra, die het mes zette in de cultuursubsidies. Dat gebeurde ook in Gelderland. De Staten besloten dat organisaties minder subsidie kregen, maar meer als ondernemer te werk moesten gaan. Ze moesten geld bij bedrijven weghalen en konden sinds 2015 geld lenen. Het eerste lukte niet, het tweede deden ze niet.

Moed opgegeven

Introdans uit Arnhem was een van de eerste organisaties die het fonds bestudeerde. Dory Jansen, manager financiële zaken, zegt dat ze na twee kantjes lezen de moed opgaf. ,,Het fonds was dermate administratief dat het de moeite niet waard was. Voor een lening van 50.000 euro moest ik een plan schrijven, drie jaarrekeningen bijvoegen en elk halfjaar een rapportage afleveren. Ik heb de Rabobank gebeld en met een druk op de knop kreeg ik daar een krediet, tegen een lagere rente.’’

Het cultuurfonds is ondergebracht bij Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel.