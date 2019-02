D66 wil 2,55 miljard investeren in duurzamer Gelderland, Overijssel en Flevoland

Bomen planten

De 12 provinciale D66-afdelingen willen in totaal 5,3 miljard euro investeren in onder meer schone energie, laadpalen, onderwijs en isolatie van huizen. In Overijssel wil de partij bijvoorbeeld 1,2 miljoen bomen planten, voor elke inwoner één. Ook moet er om de 100 kilometer een waterstoftankstation komen. In Gelderland wil D66 2000 euro per huishouden uittrekken voor het energiezuiniger maken van huur- en koopwoningen. In Flevoland moet er een onderzoeks- en ontwikkellocatie komen voor duurzame energie, in het bijzonder voor waterstof.