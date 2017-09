Dader Facebookmoord op Winsie (15) komt vrij onder voorwaarden

Het Openbaar Ministerie had de rechtbank gevraagd de zogenoemde PIJ-maatregel met drie maanden te verlengen. Maar de rechtbank stelt dat de man al bijna vijf jaar in de inrichting zit. Verlenging van de maatregel zou nog maximaal twee jaar kunnen.



De man heeft volgens de rechtbank een positieve ontwikkeling doorgemaakt. 'Verlengen van de maatregel is niet meer nodig om de veiligheid van andere mensen te waarborgen', aldus de rechters in de uitspraak. Aan zijn vrijlating is wel een reeks voorwaarden gekoppeld. De man moet het komende jaar zorgen voor een structurele dagbesteding en de reclassering inzage geven in zijn sociale netwerk en zijn financiën. Hij mag ook niet zonder overleg verhuizen.