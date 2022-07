Dag na de brand in de Sperwerstraat: ‘Donkere wolken, daar schrik ik toch van. Gek hè?’

met video Tientallen fietsen bij station Dieren in brand: ‘Er is nu wel een grens bereikt’

DIEREN - Opnieuw vandalisme rond het NS-station in Dieren. Dit keer gingen woensdagmorgen in alle vroegte tientallen fietsen in vlammen op. Ook een vuilcontainer moest het ontgelden, evenals de overkapping van de stalling.

13 juli